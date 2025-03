“Stella d’Italia“ cerca volontari

SPOLETO La pubblica assistenza “Stella d’Italia“, la più antica organizzazione di soccorso presente sul territorio spoletino, organizza come sempre ad inizio d’anno un corso per aspiranti volontari. La novità di quest’anno riguarda, per la prima volta, l’apertura delle attività anche ai giovani di età compresa tra i 16 e 19 anni. La Stella d’Italia, che accoglie da sempre uomini e donne di buona volontà che vogliano mettere un po’ del proprio tempo a disposizione della collettività, in concomitanza con il nuovo corso “normale“ per volontari, avvia pertanto anche un corso specifico riservato ai più giovani. Il cammino proposto si svolgerà da marzo a maggio, è totalmente gratuito, e tiene conto ovviamente degli impegni scolastici dei ragazzi. Si compone in 12 incontri serali e 2 attività pomeridiane. Alla fine del percorso, il partecipante acquisisce la qualifica di barelliere volontario, un attestato di primo soccorso ed il brevetto di Blsd certificato.Il corso inizia oggi alle 19 nella sede dell’associazione in via Gullotti (Madonna di Lugo).