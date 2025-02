Stella del Coni a Fausto Arcaleni, anima della società Bocciofila

UMBERTIDE – Fausto Arcaleni, funzionario comunale in pensione (è nato nel 1944), appassionatissimo da sempre delle bocce è stato insignito da Coni della Stella di bronzo al merito sportivo. L’onorificenza gli è stata consegnata dal presidente del Comitato olimpico nazionale, Giovanni Malagò nel corso di una cerimonia svoltasi a Perugia. Nella motivazione del premio, siglata dal presidente regionale del Coni Domenico Ignozza la sintesi della storia sportiva di Arcaleni, già dirigente 1982 e poi a varie riprese presidente della Società bocciofila Umbertide per oltre quindici anni. Consigliere e poi vicepresidente del comitato provinciale della Federazione italiana bocce per 28 anni, ha fatto parte anche della commissione tecnica federale a livello territoriale. Stante la sua grandissima esperienza dal 2020 porta i galloni di presidente onorario della bocciofila locale. "Non capita tutti giorni – ha detto Arcaleni con orgoglio – di ricevere una onorificenza dal presidente Malagò Sono davvero soddisfatto".

Pa.Ip.