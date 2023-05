Stefano Bandecchi dal palco: "La sinistra non si merita nulla"

TERNI Ad introdurre il comizio in Largo Micheli del candidato sindaco Stefano Bandecchi, è il coordinatore di Alternativa popolare Riccardo Corridore, che ricorda la figura di Filippo Micheli, cita Giolitti e colloca la stessa Alternativa popolare "al centro del centro". Sul palco, oltre ai protagonisti, diversi giovani con le magliette che compongono la scritta “guerrieri di centro“. E Bandecchi punta l’indice, infatti, sul centrodestra di Masselli, spostato a destra a suo dire, e sul centrosinistra della Schlein, che con lei guarda solo a sinistra appunto. "Alla sinistra umbra dobbiamo ricordare i danni negli ultimi vent’ anni - tuona Bandecchi dal palco– , Latini è stato votato per disperazione dopo vent’anni di sinistra che non si è vergognata di lasciare il Comune pieno di debiti. Queste elezioni devono essere una sfida tra Bandecchi e Masselli, la sinistra non si merita nulla. Dovete scegliere tra un uomo di centro e uno di destra. Se l’ospedale oggi non c’è è colpa di quella sinistra che vi ha imbrogliato per anni"