"Stazione nel degrado. Intervenire subito"

GUALDO TADINO – "La situazione è in netto peggioramento, servono interventi chiari e tempestivi. Il Comune non può restare a guardare". L’affermazione è dei consiglieri comunali del centrodestra, Fabio Viventi di Forza Italia (nella foto), Simona Vitali, Cinzia Natalini e Chiara Casciani di Rifare Gualdo: si riferiscono al fenomeno della prostituzione e del degrado nella zona della stazione ferroviaria e delle vie limitrofe.

I consiglieri riferiscono di aver "ricevuto da settimane segnalazioni continue di cittadini che denunciano una situazione insostenibile in termini di degrado urbano, sicurezza e tranquillità. La presenza fissa, soprattutto notturna, di soggetti dediti alla prostituzione è tornata a interessare diverse vie, generando un clima di disagio diffuso tra i residenti. Serve una risposta seria, istituzionale e immediata". Per questo hanno presentato ufficialmente un’interrogazione; chiedono "quali azioni concrete siano state poste in essere per monitorare e contrastare la situazione, anche attraverso un rafforzamento della vigilanza urbana, il ricorso alla videosorveglianza e una maggiore sinergia con le forze dell’ordine". Chiedono anche di sapere "se vi sia l’intenzione di reintrodurre strumenti normativi, come nuove ordinanze o un aggiornamento del regolamento di Polizia urbana e se sia stato attivato un coordinamento con la Prefettura, la Questura e i servizi sociali territoriali, per affiancare alla necessaria attività repressiva anche misure di tutela e presa in carico delle persone coinvolte".

A.C.