Staffetta, oro europeo per Junior Tardioli

CAMPELLO – C’è anche l’Umbria sul tetto d’Europa. Papà campellino doc, mamma brasiliana: Junior Tardioli è uno dei 4 che hanno conquistato la vetta d’Europa nella staffetta 4x100 insieme ad Eric Marek, Matteo Melluzzo e Marco Ricci. Vent’anni, da sempre ragazzo disciplinato e rigoroso, tanto che non mancava occasione di vederlo aiutare la zia nella pizzeria in piazza a Pissignano, insieme alla sorella Fanny. Molto appassionato anche di motocross. La competizione è in corso ad Espoo, in Finlandia. L’Italia degli Azzurrini ha sfoderato la migliore prestazione italiana, battendo con tre millesimi di vantaggio la Francia. Junior Tardioli corre con la "Educare con il movimento Foligno" ed ha bloccato l’exploit dei francesi nell’ultima frazione. Tardioli è infatti il più veloce delle frazioni, con 9.23. Alla fine l’Italia ferma il cronometro a 38’’197. La Francia si arrende a 38’’200. "E’ un’emozione bellissima, abbiamo lavorato tanto e questo traguardo alimenta i sogni e la voglia di fare bene", ha detto Tardioli in un video sui social. Grande esultanza a Campello: "Non succede tutti i giorni – scrive la consigliera comunale Fabiana Grullini – ma quando succede che il figlio di un paese piccolissimo come Campello sul Clitunno, nella piccola Umbria, diventa campione d’Europa, tutti gioiamo con lui e tutti siamo orgogliosi. Eravamo sincronizzati a seguirti e siamo saltati sul divano e gridato come hai fatto tu quando hai realizzato l’accaduto: oro europeo".