Spunta un cantiere al giorno. Adesso tocca a San Sisto

Man mano che passano i giorni, spuntano i cantieri del Metrobus. Non sono ancora visibili quelli di via Sicilia e in zona Ospedale, annunciati già in funzione da lunedì, ma dopo gli allestimenti che dureranno qualche giorno, anch’essi diventeranno realtà. Da oggi inizia anche l’allestimento nella zona di San Sisto: qui gli interventi veri e propri prenderanno il via lunedì prossimo, il 21. E per questo da oggi a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16, saranno adottati una serie seguenti provvedimenti in via dei Tagliapietra, via Mozart, via Wagner e via Bach, per svolgere interventi di bitumatura propedeutici ai lavori previsti lungo viale San Sisto: quella infatti sarà la strada principale dove tecnici e operai entreranno in azione in misura massicca.

Nel frattempo in questi tre giorni è previsto il senso unico alternato di marcia in via dei Tagliapietra, nel tratto compreso fra viale San Sisto e via Mozart, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori, da attuare nel rispetto delle fasi dell’impianto semaforico fisso posto all’intersezione con viale San Sisto.

Altro senso unico alternato di marcia in via Mozart, nel tratto compreso fra via dei Tagliapietra e via Wagner, da istituire anche qui progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori;

restringimenti anche in via Wagner, nel tratto compreso fra via Mozart e via Bach, da istituire progressivamente con lo sviluppo dei lavori. Ancora: Senso unico alternato di marcia in via Bach, nel tratto compreso fra via Wagner e viale San Sisto.

Il Comune ricorda che fino al 30 dicembre i lavori del Metrobus Perugia ìinteresseranno anche l’area di Fontivegge e l’ospedale Santa Maria della Misericordia dal 14 ottobre al 31 dicembre 2024. I provvedimenti, in particolare, interesseranno il transito su uno dei parcheggi dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, il parcheggio Menghini, l’istituzione dell’impianto semaforico su via Pievaiola (nel tratto dietro la stazione ferroviaria) per consentire l’uscita dei mezzi e l’esecuzione dei lavori della fermata annessa alla stazione Fontiegge e la chiusura di via Pievaiola nel tratto tra via Cortonese e via Sicilia (curva a sinistra provenendo dalla stazione Fontivegge): bisognerà passare per forza da via del Fosso.