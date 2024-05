’Spring.Edu’. Il festival dell’educazione

GUALDO TADINO – Il programma dello "Spring.Edu-Fest", festival dell’educazione dedicato a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, viene presentato oggi, alle 17,30, nella sede del "Polo Territoriale di Eccellenza Educativa", di fronte all’ingresso del teatro Don Bosco. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto P-tree, sostenuto dall’impresa sociale "Con i Bambini", dall’associazione Educare alla Vita Buona, presieduta da Carlo Gola (nella foto). La festa, che si inserisce nel cammino di messa a punto dei patti educativi territoriali, interessa i Comuni di Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro e Scheggia. L’evento clou si svolgerà dal 20 maggio in poi, quando una sorta di staffetta di studenti percorrerà a piedi l’antica via Flaminia, da Nocera a Scheggia, per uno scambio di testimone tra gli Istituti di Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Sigillo. Altri appuntamenti: martedì 7 maggio, alle 17,30, al Don Bosco, c’è l’incontro degli studenti del Casimiri con Mogol; sabato 11 la partecipazione al memorial "Vincenzo Pennoni", passeggiata ecologica e sensibilizzazione a favore del centro regionale di fibrosi cistica; martedì 14 spettacolo teatrale per gli alunni del comprensivo sui temi di amicizia ed inclusione; sabato 18 "palestra digitale" al Don Bosco; nelle serate dal 19 al 28 festival "Musicagiovane", con esibizioni e concerti di giovani talenti. L’invito a partecipare all’incontro di oggi è rivolto in particolare a enti e associazioni che si occupano dei giovani, agli operatori della comunicazione, a insegnanti ed educatori, "ma anche a chi intende impegnarsi nel governo della comunità locale, a partire dai candidati sindaco che si preparano a partecipare alle prossime elezioni ammnistrative".

Alberto Cecconi