Sportello intelligente Impresa in un giorno. Giottoli "La burocrazia non abita più qui"

Collaborazione tra il Comune e la Camera di Commercio per la gestione dello “Sportello unico attività produttive“. Il Comune, infatti, adotterà “Impresa in un giorno”, la piattaforma informatica fornita dal sistema delle Camere di Commercio italiane che assicura una modalità unica di interazione con gli utenti per la presentazione delle pratiche relative all’avvio delle attività economiche, semplificando così il rapporto tra cittadino, impresa e amministrazione. "Come capoluogo credo sia giusto esercitare un ruolo importante assumendoci oneri e onori nell’essere all’avanguardia – afferma l’assessore Gabriele Giottoli -. E’ con questa visione e con accordo di intento che il Comune compie un ulteriore passo verso la semplificazione amministrativa e verso il futuro. Semplificare e dare opportunità: questo è il nostro fare tramite strumenti strategici in grado di erogare un servizio sempre più spedito, semplice e completo ai cittadini". "La competitività di un territorio si misura anche dalla semplificazione amministrativa – commenta Giorgio Mencaroni, presidente Camera di commercio – dalla capacità di rendere più rapido l’avvio e la gestione di un’attività economica. La piattaforma è uno strumento che renderà più facile l’interoperabilità dei sistemi ed è indispensabile per accelerare la trasformazione digitale della p. a. di cui tanto l’Umbria ha bisogno". Ma che cos’è il Suap? Si tratta dello sportello a disposizione dell’imprenditore per gestire tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, in dialogo con i vari uffici comunali e tutte le altre amministrazioni pubbliche coinvolte. Le funzioni del Suap possono essere esercitate dai singoli Comuni, anche in forma associata, o essere delegate dai Comuni alle Camere di commercio.