Spoleto, vie cittadine al buio di notte: "Lampade fulminate e non sostituite"

SPOLETO - Vie della città al buio di notte e lampioni accesi di giorno, il vicepresidente del Consiglio comunale Sergio Grfioni chiede spiegazioni al sindaco. "Da tempo ormai il consiglio comunale, con voto di maggioranza, ha deliberato il passaggio della gestione dell’illuminazione pubblica dall’Ase – spiega Grifoni – a una società privata. Stanno pervenendo numerosissime segnalazioni riferite a vie interne alla città, e nelle frazioni, dove molte lampade si sono fulminate e non sono state sostituite, lasciando le vie completamente al buio. Tale stato di cose sta creando veri disagi ai cittadini, soprattutto per ciò che concerne la sicurezza. Al contrario, sempre secondo Grifoni, sembrerebbe che le lampade in alcuni impianti (vedi strada per Collicelli) restino accese giorno e notte, e questa difformità si protrae ormai da mesi. Lo stesso consigliere comunale solleva dubbi sulla regolare messa a norma degli impianti di illuminazione.