“Spoleto sul palco“, il Comune cerca spettacoli amatoriali

SPOLETO - Il Comune seleziona spettacoli teatrali amatoriali per la terza edizione di “Spoleto sul palco“. Pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per individuare quattro compagnie che avranno l’onore di esibirsi sul palco del Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi“ nei mesi di marzo e aprile. Potranno partecipare al bando le compagnie di teatro amatoriale che hanno sede legale nel Comune di Spoleto e che non abbiano già messo in scena lo stesso spettacolo negli ultimi 12 mesi, inviando la manifestazione di interesse entro le 12 del 28 febbraio 2025 via pec, con documento sottoscritto con firma digitale o firma autografa su istanza “scansionata“, all’indirizzo mail [email protected]. Le proposte verranno esaminate da una commissione interna composta di tre membri sulla base della valutazione comparativa degli spettacoli proposti, applicando i criteri stabiliti nel bando.