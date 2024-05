Spoleto si è vestita di rosa. Una tappa dopo 17 anni

Ha dovuto attendere ben 17 anni la città di Spoleto per tornare ad ospitare la partenza di una tappa del Giro d’Italia. L’ultima volta fu nel 2007 per la tappa Spoleto-Scarperia e domani si ripete la "magìa rosa". Il conto alla rovescia è scattato già a fine aprile con il comitato "Giro d’Italia" che ha addobbato la città in ogni angolo, coinvolgendo dalle associazioni sportive ai commercianti e proponendo un ricco calendario di eventi, concerti e manifestazioni sportive, dedicate alla bicicletta e non solo. Al concorso "Vetrina in rosa" hanno partecipato 70 attività commerciali e nella giornata odierna verrà scelta la vetrina vincitrice. Le strutture ricettive sono al completo e quindi non rimane che attendere il gran momento.

La carovana rosa partirà alle 12 da via Anfiteatro per poi percorrere il centro storico della città attraversando via Cecili, via Pierleone, via Vaita Sant’Andrea, largo Beniamino Gigli, via Filitteria, via Walter Tobagi, corso Mazzini, piazza della Libertà e viale Giacomo Matteotti, per poi uscire sulla SS Flaminia, all’altezza dello svincolo sud e dirigersi poi, passando sotto la Rocca Albornoz, verso l’ingresso nord in direzione Forca di Cerro sulla SS 395. Sarà la prima tappa di salita del Giro 2024 e dopo 153 chilometri i ciclisti arriveranno a Prati di Tivo in Abruzzo. Il percorso attraversa anche parte della Valnerina, da Forca di Cerro i ciclisti scenderanno a Piedipaterno per proseguire in direzione Sant’Anatolia di Narco prima di affrontare la salita di Gavelli. La gara lascerà l’Umbria in direzione Lonessa passando per Monteleone di Spoleto.

Gli spettatori prima della partenza avranno l’occasione di vedere gli atleti da vicino. Piazza Garibaldi ospita l’area podio firma, dove verranno realizzate le aree hospitality dedicate agli sponsor e alle istituzioni e verrà sistemato il palco per la presentazione delle squadre e degli atleti. Il Villaggio commerciale verrà invece allestito in viale Trento e Trieste, all’altezza dei giardini pubblici di Largo Moneta e si svilupperà verso largo Melvin Jones e piazza della Vittoria. Già dalla mattina il traffico cittadino sarà interdetto su tutte le strade e piazze cittadine interessate dalla corsa ciclistica. Chiuso il traffico anche sulla Strada Statale Flaminia nel tratto dallo svincolo della due corsie all’incrocio per Arrone in direzione Terni dalle 10 alle 13. Chiuso il traffico anche sulla Strada Statale Valenerina.

