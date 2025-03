Spoleto, Rocca Albornoz. Doppio appuntamento “in rosa“

SPOLETO - Oggi alla Rocca Albornoz sono in programma due appuntamenti inseriti nel programma di iniziative per la giornata internazionale della donna. Alle 15 il personale del museo offrirà la visita tematica gratuita “Dietro l’arte: storie di donne“, un viaggio nella storia del femminile attraverso le opere ospitate nel castello e alle 17.30 nel salone Antonini si terrà il concerto della Kent School. Domani invece l’ingresso al museo nazionale del Ducato di Spoleto, come in tutti i luoghi statali della cultura, sarà gratuito per tutte le donne e verrà proposto un doppio turno di visite guidate gratuite “I mille volti della Rocca“, alle 11 e alle 15. Domenica verrà invece riproposta la visita tematica “Dietro l’arte: storie di donne“ alle 11. La partecipazione è gratuita previo acquisto del biglietto d’ingresso secondo le tariffe standard ed è gradita la prenotazione chiamando il numero 0743 223055.