Spoleto, pista di atletica Il Comune ora ci riprova

Il Comune ci riprova, ma questa volta il progetto per la riqualificazione della pista di atletica di piazza d’Armi è già pronto e Spoleto sarà tra i primi a consegnare. Lo sportello del bando “Sport e periferie“ aprirà il primo settembre alle 12 e chiuderà il 10 ottobre. Sulla scorta dell’esperienza dell’anno scorso, quando Spoleto pur presentando un valido progetto non fu ammesso al finanziamento perché non fu tra i primi a presentare il progetto, il Comune si è organizzato in tempo utile, nominando già da metà agosto l’ingegner Fabio Ceccarelli come responsabile unico del progetto. Il governo ha stanziato ben 75milioni di euro destinati ai progetti di riqualificazione degli impianti sportivi di comuni con una popolazione inferiore ai 100mila abitanti. Gli uffici tecnici comunali hanno rivisto il progetto presentato nel 2022 adeguandolo al nuovo bando. L’anno scorso il Comune aveva richiesto un contributo di un milione di euro cofinanziando il progetto per 400mila euro. Quest’anno le richieste di contributo non potranno essere superiori a 700mila euro per ciascun intervento e dovranno prevedere una quota di cofinanziamento in funzione della popolazione. Nel progetto di riqualificazione, sono previste, insieme al rifacimento del tappeto della pista di atletica, anche le modifiche del posizionamento di alcune pedane interne all’anello: due per il salto con l’asta, due per il lancio del peso, una per il lancio del martello e del disco, una per il lancio del giavellotto, una per il salto lungo e triplo ed una per il salto in alto. La riqualificazione riguarda interventi per l’efficientamento energetico, l’installazione di un impianto fotovoltaico e la sostituzione di tutti gli infissi.