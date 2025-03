’Spoleto in provincia di Terni’. Partiti e schieramenti timidi

SPOLETO "Allarghiamo la provincia di Terni", l’iniziativa lanciata dal sindaco Stefano Bandecchi (foto) ha riacceso il dibattito anche a Spoleto perché nel progetto di raccolta firme ci sono anche la città del festival dei due Mondi e la Valnerina. L’argomento non è nuovo ed un ipotetico passaggio dalla provincia di Perugia a quella di Terni va avanti già dall’epoca del sindaco Massimo Brunini. Qualche anno fa è nato anche il Comitato "Spoleto in Provincia di Terni" che nella persona del presidente Michael Surace e dei volontari, grazie anche al supporto del Movimento 5 Stelle, si è impegnato per dotare il Comune del regolamento sul referendum ed ora potrà chiedere direttamente ai cittadini se siano favorevoli al passaggio nella provincia di Terni. Sul tema dibatte anche la politica ed è praticamente trasversale. L’ipotesi potrebbe piacere al M5s che in consiglio comunale, come detto, ha fortemente sostenuto il regolamento sul referendum. Sul passaggio nella provincia di Terni però non c’è una dichiarazione ufficiale, come non si esprime al momento il Pd spoletino. Sul tema non si è espresso ancora neanche il centrodestra, ma il vicepresidente del consiglio Sergio Grifoni è rimasto sorpreso dell’iniziativa di Bandecchi perché arriva senza un progetto e senza un confronto con le forze politiche degli altri comuni coinvolti. Tra cui tutta la Valnerina da Preci fino a Norcia, passando anche per Vallo di Nera e Cerreto.