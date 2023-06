Spoleto, apre Casa Menotti Premio a Luca Marinelli

Sarà Luca Marinelli (nella foto) il 14° personaggio “Ritratto alla Finestra” di Casa Menotti durante il Festival dei due Mondi: il poliedrico attore romano, dopo il successo con “Le otto montagne“ debutta proprio a Spoleto con la sua prima regia teatrale nello spettacolo “Una relazione per un’accademia“ e mercoledì 28 giugno alle 11 verrà insignito del Premio Monini “Una Finestra sui Due Mondi. Il Premio immortala un gesto celebre del maestro Giancarlo Menotti e dal 2.010 è stato istituito dalla famiglia Monini che con la Fondazione Monini ha acquistato e riportato ad antico splendore Casa Menotti facendone oggi il Centro di documentazione del Festival dei Due Mondi, uno scrigno tecnologico di testimonianze audio, video, cartacee del Festival dalle origini, che la Fondazione Monini apre gratuitamente al pubblico. Confermato il Premio Speciale per i giovani talenti, che andrà alla pianista Costanza Principe.

Il Premio Monini “Una Finestra sui Due Mondi“ è uno dei momenti clou del ricco programma culturale che anima Casa Menotti, uno dei luoghi simbolo del Festival, che prende il via domani con l’inaugurazione della mostra personale di Marcello Vigoni “Multiverso - La natura come contemporaneità” con 23 fotografie in bianconero sul rapporto tra paesaggio urbano e naturale (fino al 31 luglio).

Il cartellone proporrà poi una rassegna di di musica da camera promossa da Fondazione Monini tra cui, venerdì 7 luglio alle 21.30, il concerto d’improvvisazione in onore del compleanno del Maestro Menotti. E poi FuoriFestival con la danzatrice e sound artist Francesca Mariano (sabato 24 giugno, alle 19), la sound artist Flora Yin-Wong (domenica 2 luglio, alle 20) e la musicista e designer del suono Marte De Pascalis, che realizzerà una performance in occasione del compleanno del Maestro Menotti, il 7 luglio alle 12.