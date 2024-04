Spoleto, 17enne in ospedale

SPOLETO Indagano i carabinieri sul pestaggio di un diciassettenne aggredito nel giorno di Pasqua da una baby gangì. Calci e pugni con efferata violenza da parte di ragazzi più giovani di lui, che gli hanno provocato lesioni guaribili in trenta giorni. È questo il bilancio del vile pestaggio avvenuto ai danni di un minorenne che nel pomeriggio del giorno di Pasqua, in via delle Murelle, il vicolo che da piazza della Vittoria conduce in via Ponzianina, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di ragazzi addirittura più giovani di lui. Solo dopo essere stato violentemente picchiato è riuscito a divincolarsi e fuggire, chiedendo aiuto ad un vigile urbano che si trovava nelle vicinanze, nei pressi del comando della polizia municipale. Trasferito al pronto soccorso, è stato preso in cura dai medici. Diverse le lesioni riportate per una prognosi di un mese esatto. Vista la situazione il diciassettenneenne, insieme ai genitori, ha presentato denuncia contro ignoti alla locale stazione dei carabinieri. A quanto pare il ragazzo conoscerebbe di vista alcune dei suoi aggressori. I militari, guidati dalla capitana Teresa Messore, hanno già attivato le indagini per ricostruire i fatti nel dettaglio ed individuare tutti gli autori del pestaggio. L’area sarebbe dovuta essere video sorvegliata, ma le telecamere a quanto pare sarebbero disattivate da tempo in attesa della revisione dell’intero sistema di videosorveglianza cittadino.