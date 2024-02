“Splendori del barocco“ oggi inaugura la settima edizione

La Grande Classica al Borgo 2024 prende il via oggi (alle 17), nella chiesa di Borgo Sant’Antonio in corso Bersaglieri con l’Ensemble di archi “La Melodiosa Sorgente”. Primo appuntamento della tradizionale rassegna organizzata dall’Agimus e dall’associazione Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa con l’obiettivo di valorizzare con la cultura due gioielli del quartiere. Il concerto di inaugurazione della settima edizione è “Gli Splendori del Barocco“, concerto con l’Ensemble d’archi “La Melodiosa Sorgente”, diretto da Eugenio Becchetti che vedrà l’esecuzione dello Stabat Mater di Pergolesi con le voci di Federica Agostinelli e Rosalba Petranizzi. La Grande Classica al Borgo inizia così un itinerario musicale articolato in 29 tappe che ripercorre l’evoluzione del linguaggio musicale dal periodo medioevale fino al Novecento attraverso il Rinascimento, il Barocco, il Classicismo e il Romanticismo, interessando quasi tutti i generi, vocali e strumentali, dal melodramma alla musica vocale da camera e della tradizione popolare latino–americana.