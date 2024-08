spettacolo a cascia

Il cartellone dell’estate di Cascia punta stasera su un evento molto atteso: alle 21 in Piazza Garibaldi va in scena “Ho guardato il cielo“, un concerto-spettacolo che unisce musica, teatro e danza, ideato per promuovere temi di inclusione sociale e valorizzare la diversità. Ideato e coordinato da Maria Cristina Lalli e Mattia Del Forno per Opera Morlacchi, lo spettacolo vede come protagonista l’attore Mirko Frezza (che cura anche la direzione artistica), la band “La scelta“ e Marcello Fonte, attore pluripremiato, noto per il suo ruolo in “Dogman“. E’ interpretato nella Lingua italiana dei segni (Lis), in un un progetto per creare eventi accessibili e inclusivi.