Spesa fortunata Piovono 200mila euro. Due super vincite a Perugia e a Terni

La Lotteria degli scontrini si conferma una eccellente opportunità per consumatori ed esercenti dell’Umbria che in questo primo bimestre del 2025 registrano ben 13 vincite, tra cui due premi mensili da 100 mila euro ciascuno riservati ad altrettanti clienti (20 mila euro andranno invece alle attività dove gli acquisti sono stati effettuati). Vincite equamente divise tra le due Province del Cuore verde d’Italia. La prima, registrata lo scorso gennaio, ha visto la dea bendata baciare un quarantenne, di origine extracomunitaria ma sin da piccolo in Italia, per la spesa di generi alimentari fatta in un supermercato del capoluogo di Regione a fronte di uno scontrino di poco superiore a 30 euro. Il secondo reclamo arriva da Terni, dove una pensionata ha acquistato presso un negozio specializzato una macchinetta del caffè per sostituire quella che le si era appena rotta: una spesa di circa 300 euro che però, grazie allo scontrino fiscale estratto, le è valso l’ambìto premio mensile di 100 mila euro.

Ai due fortunati umbri se ne aggiungono altri quattro che in questi primi due mesi dell’anno hanno vinto 25 mila euro ciascuno. Sette invece le imprese o gli esercenti che hanno vinto alla Lotteria, uno di questi ha ricevuto l’importo di 20 mila euro, gli altri sei vincite pari a 5 mila euro. Comincia così sotto la buona stella il 2025 che registra in totale un ammontare pari a 350 mila euro.

Dal 2021, anno di avvio della Lotteria degli scontrini, agli umbri sono andati premi per un totale pari a 4.275.000 euro (235 le vincite registrate, 11 delle quali per l’importo di 100 mila euro).