Spello in festa Tutta la magia delle Infiorate

Profumi, colori e creatività nel segno dei fiori. In equilibrio tra tradizione e futuro, tornano a Spello, con grandi novità, le Infiorate artistiche del Corpus Domini, pronte a regalare emozioni e sorprese nel fine settimana del primo e del 2 giugno, grazie a un programma ricco di iniziative, presentato ieri a Palazzo Donini. "Un evento che è patrimonio della città ed eccellenza di tutta l’Umbria, capace di attrarre pubblico anche da oltre i confini nazionali" ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei, che ha elogiato la gloriosa manifestazione per la capacità di "contribuire alla promozione turistica del territorio". Al suo fianco l’assessore ai grandi eventi di Spello Guglielmo Sorci ("le Infiorate sono il nostro fiore all’occhiello"), il comandante regionale Umbria della Guardia di Finanza, generale Alberto Reda, Giuliano Torti e Carla Ballarani, presidente e vicepresidente dell’associazione “Le Infiorate di Spello“.

Come sempre i momenti più appassionanti si concentrano nella lunga e vivace “Notte dei fiori“ che tra sabato e domenica coinvolge nella preparazione e realizzazione dei magnifici tappeti floreali oltre duemila spellani, di tutte le età, compresi 500 bambini e giovanissimi sotto i 14 anni. Un percorso floreale di quasi due chilometri che attraversa il borgo con milioni di petali di 90 tonalità di colore e che attende migliaia di visitatori: per loro spettacolo itineranti, musica dal vivo, mostre di pittura, di foto, di florovivaismo e di bonsai, con ristoranti ed esercizi commerciali aperti tutta la notte. Entro le 8 di domenica le opere saranno completate e, dopo le valutazioni della giuria, verranno calpestate dalla processione del Corpus Domini.

E poi ci sono le grandi novità. Le Infiorate aspettano ospiti d’eccezione nella veste inedita di infioratori: per celebrare i 250 anni della fondazione, una delegazione umbra della Guardia di Finanza, si cimenterà nell’arte dell’infiorare, coadiuvata da maestri esperti per realizzare due tappeti floreali, dedicati all’anniversario e allo stemma. E a proposito di infioratori speciali, l’infiorata dei turisti diventa "più emozionante e più impegnativa" dicono gli organizzatori. Turisti e visitatori potranno infatti non solo guardare ma anche partecipare attivamente alle infiorate, in un modo ancora più inclusivo e da protagonisti, "contribuendo a realizzare un vero tappeto o un quadro floreale all’interno dei gruppi infioratori iscritti al 61° concorso". Infine tornano i fiori da gustare, con due corsi di cucina floreale condotti dallo chef Roberto Sebastianelli (Info e prenotazioni al 3475891806 anche via whatsapp). Già questo week-end ci saranno eventi di avvicinamento con l’apertura del Museo delle infiorate e della mostra fotografica.

Sofia Coletti