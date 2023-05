Spazio ai giovani, torna la ’Festa della Musica’ al Teatro della Sapienza

Un pomeriggio consacrato alle note con una serie di concerti in programma oggi a Perugia e Solomeo. Al Teatro della Sapienza torna la tradizionale “Festa della Musica“ interrotta negli anni scorsi a causa dell’emergenza covid. L’occasione è offerta dalla conclusione del progetto “Musica per Crescere” 2022 2023, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica per avvicinare le giovani generazioni alla grande musica, che nel corso dell’anno ha coinvolto oltre 3000 studenti delle scuole dell’Umbria. Così oggi alle 18, al Teatro della Sapienza (Collegio Onaosi) si terrà il concerto dei cori di Voci Bianche e Giovanile del Conservatorio “Francesco Morlacchi” diretti da Marta Alunni Pini, accompagnati da giovani strumentisti che iniziano a far parte dell’Orchestra da Camera di Perugia in formazione “Young”. Ad animare l’appuntamento sarà la voce narrante di Francesco Bolo Rossini (nella foto), in un programma dedicato alle musiche di Mozart. Nell’occasione si terrà anche la premiazione dei vincitori del concorso “Disegna la locandina” 2022 2023.

Sempre oggi alle 18 a Perugia prosegue “Musica dal mondo“, il festival internazionale dei cori e delle orchestre giovanili: alla Sala dei Notari si esibisce l’Orchestra da Camera dell’Università di Cedarville, dall’Ohio diretta da Carlos Elias, in musiche di Vivaldi, Bach e Mozart.

Infine a Solomeo c’è l’ultimo concerto della rassegna “Antiqua Vox”, organizzata dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, che coinvolge i migliori organisti italiani e stranieri per festeggiare a Solomeo l’arrivo della primavera, per sensibilizzare e avvicinare il pubblico all’organo, inserito, come nel caso dell’organo di Adamo Rossi, nella Chiesa di San Bartolomeo: è qui che alle 17.30 si esibisce il Gruppo Vocale di San Bernardo, composto dai soprani Lidia Basterretxea Vila, Marina Malavasi, dal baritono Mauro Canali e dall’organista Giulio Mercati.

Il programma prevede l’esecuzione di brani selezionati, partendo da Mozart, passando per Buxtehude, e concludendo con Lucchesi. Ingresso libero.