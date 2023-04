Spartan Race, un successo La carica dei diecimila E tra un anno si replica

La Spartan Race non ha deluso. Anzi, ha ampiamente rispettato le aspettative, sotto ogni punto di vista. Nel weekend scorso, infatti, 9500 tra atleti e spettatori hanno riempito i luoghi di Gubbio che si sono prestati ad ospitare la corsa ad ostacoli più famosa del mondo.

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche il programma è stato rispettato in tutte le sue forme, con gare partite in perfetto orario e concluse nel parco del Teatro Romano, sito che ha forse visto l’affluenza maggiore.

Il sindaco Filippo Stirati commenta così la due giorni di corse: "La Spartan Gubbio ha avuto un riscontro di numeri e un’eco mediatica straordinari; dal punto di vista organizzativo ha rappresentato certamente un grande impegno e su questo, da parte nostra, c’è la volontà di affinarne tutti gli aspetti e di renderla armonica con le esigenze dei cittadini e dei residenti del centro, cercando di attenuare al massimo i possibili disagi. Tuttavia, con la disponibilità e lo spirito collaborativo di tutti, siamo certi di poter replicare di nuovo un successo che è andato ben oltre le migliori aspettative".

Anche l’assessore Gabriele Damiani esprime la propria soddisfazione: "Dal punto di vista turistico siamo più che con presenze in città che si sono anche prolungate oltre il weekend e che hanno fatto registrare il tutto esaurito dalle nostre strutture ricettive".

I numeri che l’organizzazione ha fornito non hanno bisogno di commenti: degli atleti iscritti il 96,4% ha preso parte alla gara, con i restanti non partenti. In particolare, parliamo di 1061 atleti alla gara Beast, 1617 alla gara Super, 1662 alla gara Sprint, 204 piccoli e piccole “Spartan”, bambini che hanno preso parte alla SpartanKids, 23 ad Hurricane Heat (evento Endurance di 4-6 ore circa) e 24 ad Hurricane Heat 12 HR (evento Endurance di circa 12 ore). Una partecipazione da ogni angolo del globo, con ben 41 Paesi del Mondo rappresentati.

In quest’amalgama di culture, Manuel Moriconi ha mantenuto alto il nome di Gubbio, che ha conquistato Beast e Super. Questo successo non passa ovviamente inosservato: la città di pietra ospiterà la kermesse anche il prossimo anno, nel weekend del 20 e 21 aprile, con le iscrizioni già aperte sul sito ufficiale della Spartan Race.