Spartan Race Gubbio 2024. Cala il sipario tra gli applausi

GUBBIO - Bilancio sontuoso per la Spartan Race Gubbio 2024,sulla quale ieri è calato il sipario dopo due giorni di gare emozionanti che hanno visto confrontarsi oltre cinquemila atleti, specialisti delle varie categorie, provenenti dalle regioni d’Italia. A conferma del fascino di una gara che coniuga spettacolo, sacrificio, forza fisica qualità necessarie per affrontare i vari ostacoli che rendono ancora più complicato un percorso che coinvolge il centro storico (partenza da Piazza San Giovanni), si sviluppa attraverso tracciati ricavati sull’altopiano eugubino, compresi gli “stradoni” del Monte Ingino, con l’arrivo al Teatro Romano, presente un gran pubblico. Proprio nel parco dell’insigne monumento, nel pomeriggio il campione eugubino Manuel Moriconi, che sabato si era classificato terzo nella”Best” ha vinto la gara “super” confermando le sue straordinarie doti. Queste alcune classifiche: Female Overall 1. Andrea Berquez (GBR), Manon Geoffray (FRA), Federica de Caria (GBR); Male Overall; Manuel Moriconi (Gubbio), Andrea Riva (Mandello Del Lario), Mattteo Pelizza (Sannto Stefano Di Magra): Femminili: Female 40-44 Laura Bellomi ( Soave); Viktorovna Siniakina (Messina), Erica Mazzoni (Mantova): Male 40-44 Massimo Fratarcangeli( Boville Ernica): Roberto Lo Presti (Montevarchi), Diego Panero (Bene Vagienna)