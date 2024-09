Spari in centro, poi la fuga in auto. Denunciato insieme a due complici

Spari nel cuore del centro storico di Assisi, individuato dalla Polizia di Stato l’autore che dovrà rispondere di porto abusivo di armi, accensioni ed esplosioni pericolose e procurato allarme. Si tratta di un ventenne egiziano individuato dalla Polizia di Stato del Commissariato di Assisi dopo un episodio verificatosi qualche giorno fa, la notte del 4 settembre, nella centralissima piazza del Comune, davanti alla residenza municipale. Inoltre, riguardo sempre al medesimo episodio, un altro egiziano di 20 anni e un italiano di 65 sono stati denunciato per favoreggiamento. Tutto è nato dalla segnalazione di spari, intorno all’una di notte, esplosi da un giovane che, in seguito, si era dileguato a bordo di un’automobile. Una vicenda che aveva suscitato allarme fra la gente che aveva udito i colpi nel centro cittadino affollato in questo periodo estivo. Subito sono scattate le indagini da parte degli agenti del Commissariato e grazie alla visione dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e nelle vie vicine, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità del ventenne. Gli agenti, pertanto, lo hanno raggiunto presso la sua abitazione e sottoposto a perquisizione domiciliare alla ricerca dell’arma, che ha dato però esito negativo.

Il giovane è stato interrogato e ha riferito che la pistola – una "scacciacani" – si trovava presso l’abitazione di un conoscente – il cittadino italiano di 65 anni – residente ad Assisi. A quel punto, gli agenti hanno raggiunto l’uomo il luogo dove l’uomo risiede e, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto, avvolta in una busta in plastica situata in un locale annesso alla casa, disabitato, la pistola, risultata essere a salve. Al termine delle attività e degli accertamenti di rito, i poliziotti hanno deferito all’autorità giudiziaria il ventenne per i reati di reato di porto abusivo di armi, accensioni ed esplosioni pericolose e procurato allarme; l’altro cittadino egiziano convivente e il sessantacinquennne sono stati denunciati per il reato di favoreggiamento.

Maurizio Baglioni