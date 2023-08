Spaccio di droga nei boschi Nuovo blitz a Piediluco dopo l’Sos dei residenti

Altro blitz nei boschi dello spaccio, in manette un pusher nigeriano di 37 anni e un bivacco smantellato. Sono stati ancora una volta gli abitanti e i commercianti di Marmore e Piediluco a segnalare ai carabinieri del nucleo operativo il via vai continuo di spacciatori e clienti, a tutte le ore del giorno e della notte, tra i boschi della zona, al confine con la provincia di Rieti. Già nelle scorse settimane era scattata un’analoga operazione dell’Arma, dopo le continue segnalazioni dei residenti costretti a fronteggiare il sempre più ampio fenomeno dello spaccio nelle aree boschive, elette a dimora dai pusher che vi si nascondono insieme alla droga.

A seguito del blitz, i militari hanno quindi smantellato un primo, nuovo bivacco, diverso da quelli che erano già stati bonificati nell’operazione precedente. Nell’ambito dei controlli è stato fermato un marocchino di 37 anni, che alla vista dei militari ha tentato una rocambolesca fuga nella boscaglia, per essere però rincorso e bloccato poco dopo. Lo straniero, domiciliato in Italia ma non nel Ternano e già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di 45 grammi di cocaina pronta per lo spaccio e già suddivisa in dosi, 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione e più mille euro in contanti, in banconote di piccolo taglio.

Per l’uomo sono scattate le manette ai polsi. I controlli, che hanno portato a smantellare diverse aree di bivacco rispetto a quelle già scoperte nelle scorse settimane, erano stati sollecitati a più riprese dai residenti della zona. Il fenomeno resta purtroppo ampio e allarmante, con intere di porzioni di bosco nelle mani degli spacciatori e meta di clienti. Nel giro di due mesi almeno tre le operazioni antidroga condotte dai carabinieri.

