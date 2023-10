Spacciatore in manette. È chiamato "Il gigante del bosco incantato"

TERNI Arrestato “il gigante del bosco incantato“, così è denominato dai “clienti“ un pusher albanese di 25 anni arrestato dalla polizia in una zona boschiva a Maratta. Incensurato, in Italia con un regolare permesso di soggiorno per turismo, è accusato di detenzione a fini di spaccio. I poliziotti dell’antidroga, dopo diverse segnalazioni, lo hanno individuato a bordo di un’auto lungo una strada sterrata e lo hanno fermato. E’ stato trovato in possesso di oltre 100 grammi di cocaina. Nell’abitazione che aveva preso in affitto sono stati rinvenuti oltre 2600 euro. Lui ha dichiarato di essere in Italia appositamente per spacciare, di parlare diverse lungue e di arrivare a guadagnare fino a 5mila euro a settimana.