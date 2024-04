Spaccia cocaina davanti all’Abbazia. Arrestato anche grazie ai cittadini

Erano stati i cittadini residenti in zona a notare e segnalare la presenza sospetta di un ragazzo in quel luogo altrimenti vocato a ben altro, nei pressi dell’Abbazia di Montecorona nelle colline sopra Umbertide. I Carabinieri della Stazione di Umbertide, acquisiti gli elementi del caso e le segnalazioni, hanno così svolto una serie di indagini culminate con l’arresto di un ragazzo di 23 anni di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. E’ stato trovato in possesso di cocaina, di un coltello e di una somma ritenuta provento illecito. Ora deve rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I Carabinieri venerdì scorso hanno eseguito un controllo nei pressi dell’Abbazia di Montecorona a seguito di alcune segnalazioni, pervenute al 112 da parte di un gruppo di cittadini della zona, che segnalavano la presenza di una persona che si aggirava con fare sospetto. I militari hanno dunque predisposto un controllo mirato e hanno individuato il giovane che, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di scappare dandosi alla fuga nelle campagne circostanti. Ma inutilmente, poiché è stato raggiunto e fermato. Il 23enne è stato sottoposto a perquisizione personale: aveva con sé 15 dosi di cocaina per un totale di 21 grammi, un coltello a serramanico e la somma di 140 euro ritenuta dai militari provento dell’attività di spaccio.

Da una serie di successivi accertamenti il ragazzo è risultato peraltro già gravato da precedenti in materia di stupefacenti ed è stato dichiarato in arresto per il reato di spaccio. Nei suoi confronti è inoltre scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia per il possesso ingiustificato dell’arma bianca rinvenutagli. Il giovane a margine delle attività di rito, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Stazione dei carabinieri di Umbertide, in attesa della convalida dell’arresto avvenuta il mattino successivo. Le forze dell’ordine ricordano ai cittadini, anche alla luce di questo arresto, l’importanza di segnalare eventuali movimenti sospetti nelle zone di residenza per ‘bloccare’ attività illecite come spaccio, atti di vandalismo o furti.

Cristina Crisci