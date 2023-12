Spaccia cocaina, arrestato dai carabinieri ed espulso

Un extracomunitario di 32 anni, irregolare in Italia, è stato arrestato per detenzione, a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina per la precisione. Al termine del processo – ha subito una condanna di un anno e sei mesi di reclusione oltre a 6.000 euro di multa - i Carabinieri lo hanno condotto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Brindisi, per la successiva espulsione dal territorio nazionale.

Ad operare sono stati i militari della Stazione di Bastia Umbra, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla repressione dello spaccio di stupefacenti nel centro della cittadina, nel corso di un controllo hanno fermato un’utilitaria, una Fiat Panda, condotta da un cittadino straniero. Controllato e sottoposto a perquisizione personale prima e del veicolo poi, l’uomo è stato trovato in possesso di sette involucri di cocaina, già pronti per essere ceduti ad altrettanti acquirenti, e 200 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute il provento dell’attività di spaccio. Il giovane, privo di permesso di soggiorno e già destinatario di decreto di espulsione, è stato arrestato in flagranza di reato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e giudicato con rito direttissimo il giorno seguente presso il Tribunale di Perugia, dove il Giudice lo ha condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, oltre ad una multa di 6.000 euro. Dopo il processo, i militari lo hanno condotto presso il CPR di Brindisi, per l’ espulsione dall’Italia.