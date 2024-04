“Spaccata“ nella libreria in centro. Ladro ripreso dalle telecamere

Il comando di polizia locale fa sapere che "sono in corso le indagini per individuare il responsabile della spaccata nell’esercizio commerciale avvenuta la scorsa notte nel centro storico in Corso Cavour, ai danni di una libreria". "Sono state infatti estrapolate le immagini del fatto attraverso il sistema di videosorveglianza" aggiunge la polizia municipale.

"Grazie alle telecamere sono in corso le indagini per individuare l’autore della ’spaccata’ a un esercizio commerciale lungo Corso Cavour, nella zona di Porta Romana", conferma il sindaco Stefano Zuccarini. "L’episodio conferma l’efficacia e l’importanza del nuovo sistema integrato di videosorveglianza - continua il primo cittadino – fortemente voluto dall’amministrazione comunale per garantire la tutela dei cittadini e delle realtà economiche. Il sistema tecnologicamente avanzato consente, tra le altre cose, un’alta risoluzione delle riprese, che risulteranno fondamentali per individuare il soggetto autore della spaccata in Corso Cavour. In questi anni – prosegue Zuccarini – abbiamo sempre messo al primo posto la sicurezza, avviando importanti investimenti sull’implementazione e il potenziamento dei sistemi di controllo nel centro cittadino, nelle periferie e nei punti di maggiore criticità del territorio. Il nuovo sistema integrato di videosorveglianza è un chiaro esempio del nostro impegno nel voler garantire un ambiente sicuro e protetto, poiché, oltre ad avere la possibilità di procedere all’identificazione degli autori di furti o atti di vandalismo, le telecamere rappresentano un valido deterrente per prevenire i reati". "Di recente, grazie alle immagini delle telecamere, è stato possibile risalire all’autore dell’ondata di furti di biciclette – aggiunge ancora il sindaco ringraziando polizia locale e forze dell’ordine".