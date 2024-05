Getta droga dal finestrino, giovane fermato dai Carabinieri

GUALDO TADINO - Ha buttato un involucro dal finestrino posteriore dell’auto, ma il gesto non è sfuggito ai Carabinieri. I militari della Benemerita hanno fermato l’auto con a bordo tre giovanotti e ripercorso a ritroso il tratto di strada compiuto sino al punto del lancio; e lì hanno trovato per terra un piccolo involucro, che conteneva dieci grammi di hashish. Il ragazzo, che aveva compiuto il gesto, ha ammesso di aver gettato lo stupefacente ed ha riferito di esserne in possesso solo per farne uso con i suoi amici. Il fatto è accaduto sabato scorso, lungo la SS 3 Flaminia, dove i Carabinieri attuavano un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno degli eccessi della movida del fine settimana, istituendo posti di controlli sulle principali vie di accesso al centro cittadino. I tre giovani, che erano a bordo dell’auto, sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia; sospesa la patente. I Carabinieri gualdesi dall’inizio dell’anno hanno sequestrato 20 grammi di hashish, 3 di marijuana e 5 di cocaina, e segnalato alla Prefettura 10 persone e sospeso 6 patenti di guida.