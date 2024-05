’Prevenire lo stress e il burnout’. Come fare formazione e supporto

PERUGIA - È ormai completato il progetto "Lavoro e benessere – prevenire lo stress lavoro correlato e il burnout", finanziato congiuntamente da IInail Umbria e Iinca Cgil, in collaborazione con Confapi Perugia e Ancl Umbria, e con la partecipazione attiva di Legacoopsociali Umbria con alcune delle sue cooperative sociali associate. Il progetto ha affrontato il delicato tema del burnout, definito dall’Oms come "uno stato di stress cronico caratterizzato da un esaurimento completo delle energie fisiche e mentali". In particolare, si è concentrato sulle professioni socio-assistenziali, dove il coinvolgimento emotivo può essere particolarmente intenso per un confronto costante con le esigenze altrui. Attraverso due workshop intensivi, i partecipanti hanno ricevuto formazione e supporto per comprendere e gestire in modo efficace gli effetti cronici dello stress sul loro lavoro e sulla loro salute mentale. I workshop hanno trattato argomenti cruciali come la prevenzione dello stress e del burnout, la gestione delle emozioni sul posto di lavoro e la comunicazione efficace durante i momenti critici. "Le emozioni, afferma Andrea Bernardoni – presidente di Legacoopsociali Umbria - soprattutto quelle complesse che definiamo spesso con il termine "negative" sono a volte un tabù di cui non si parla nei contesti organizzativi. Il lavoratore si può sentire solo e non supportato nella gestione dell’emotività difficile che può avere effetti indesiderati sulla qualità del lavoro e della collaborazione".

I partecipanti, più di 60 operatori provenienti dalle cooperative Asad, Borgorete, Il Cerchio, La Rondine e Calaligha, hanno dimostrando un forte interesse e coinvolgimento nell’approfondire questi temi fondamentali per il loro benessere lavorativo e personale.