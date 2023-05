’Spaccata’ in sala giochi "Non so se riapriremo"

Erano ben informati i banditi che hanno messo a segno il colpo: sapevano che la cassaforte era piena e hanno scelto il momento migliore per colpire. È il momento della conta dei danni per i gestori della sala giochi ’Izy Play’ di Pineta di Castiglione del Lago che nella notte tra domenica e lunedì è stata svaligiata da una banda di malviventi. I primi accertamenti raccontano di un bottino che supera gli 80 mila euro ma notevoli sono soprattutto i danni per le modalità con cui è stato messo a segno il colpo. Il piano terra del capannone situato nella zona industriale della piccola frazione castiglionese è stato distrutto in una spaccata con un furgone rubato nei paraggi e lanciato contro l’ingresso del locale. I malviventi hanno poi rubato la cassaforte murata a terra e due cambiamonete.

Secondo una prima ricostruzione, la banda era attrezzata anche con un muletto che sarebbe stato utilizzato per scardinare la cassaforte con all’interno l’incasso di tutto il weekend e le somme conservate per alcuni pagamenti in scadenza. "L’impianto elettrico e il server sono completamente distrutti, e non so se riusciremo a riaprire", il commento comprensibilmente preoccupato di uno dei titolari. Un simile danno dal punto di vista della struttura ma anche economico per l’ammontare del bottino potrebbe mettere in ginocchio l’attività. Sull’episodio stanno adesso indagando i carabinieri della compagnia di Città della Pieve. Con ogni probabilità sono al vaglio anche i filmati delle telecamere, non solo quelle del locale. Infatti potrebbero essere acquisite anche le registrazioni degli impianti di sicurezza delle numerose attività e aziende della zona.