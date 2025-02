Spaccata al Quasar Village. La macchina come ariete e gioielleria svaligiata

Un’auto utilizzata come ariete. Pochi attimi per svaligiare la gioielleria, prendere quanto era a portata di mano e poi scappare, su un’altra auto. Un blitz nel cuore della notte al centro commerciale Quasar di Ellera di Corciano. Tre banditi incappucciati hanno fatto irruzione tra i negozi, sfondando la porta d’ingresso con un suv e riuscendo a entrare nel punto vendita. Dopo aver rotto le singole vetrinette, hanno messo insieme preziosi e orologi, ripulendo gli espositori e si sono dileguati prima che potessero arrivare sul posto gli operatori della vigilanza privata e i carabinieri. L’azione, secondo quanto è stato possibile apprendere, è avvenuta sotto l’occhio elettronico delle telecamere di videosorveglianza della struttura commerciale. Ulteriori informazioni utili alle indagini dei carabinieri potrebbero arrivare dalle telecamere delle attività produttive e commerciali della zona. A entrare in azione, come detto, tre uomini. A completare la banda, presumibilmente almeno un altro che li avrebbe attesi a bordo della vettura con la quale si sono tutti allontanati. Un colpo presumibilmente studiato che ha puntato sulla rapidità, visto l’impossibilità di colpire senza fare rumore, ma anche sulle “conoscenze“ di chi è entrato in azione che ha saputo perfettamente come muoversi e cosa cercare, utilizzando al meglio quella manciata di secondo a disposizione per compiere una vera e propria razzia, per svariate migliaia di euro. Un metodo di azione non nuovo, quello che prevede l’utilizzo di un’auto come ariete che ha numerosi precedenti in tutto il territorio con obiettivi svariati, dagli sportelli automatici delle banche ai bar. Le indagini partono dai video e dalle eventuali tracce individuate nel fuoristrada, rubato poco prima dell’assalto e lasciato sul posto dai ladri, e dall’eventuale comparazione con episodi analoghi avvenuti non per forza in Umbria. Non sono rari i casi in cui a compiere furti, negli esercizi commerciali come nelle abitazioni, siano gruppi di malviventi che arrivano da fuori regione.