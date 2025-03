Spacca gomme alle auto. Denunciato un 56enne

ASSISI – Aveva pensato male di bucare gli pneumatici di alcune auto in sosta, ma è stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato del Commissariato di Assisi al termine delle indagini per le quali hanno avuto un ruolo fondamentale le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona dove si sono verificati i fatti, la frazione di Torchiagina di Assisi. Immagini che lo hanno immortalato mentre si chinava all’altezza delle ruote per danneggiarle. Si tratta di un uomo di 56 anni, pugliese di origine, ma residente nella frazione, già noto alle forze dell’ordine che ora dovrà rispondere del reato di danneggiamento aggravato. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi, sono intervenuti dopo che alcune persone avevano denunciato quanto era accaduto e cioè la foratura delle gomme delle proprie automobili. Gli accertamenti eseguiti dai poliziotti hanno consentito di risalire al cinquantaseienne che è stato deferito alla Procura della repubblica di Perugia per il reato di danneggiamento aggravato, poiché ritenuto responsabile di aver squarciato gli pneumatici di quattro auto, parcheggiate nella frazione Torchiagina. Sono state le vittime che, accortesi dei danneggiamenti subiti, con le gomme tagliate, hanno presentato denuncia alla Polizia di Stato di Assisi. Grazie agli approfondimenti investigativi del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi e alla visione delle immagini riprese dai sistemi di video sorveglianza della zona, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, soggetto già noto alla Polizia, immortalato nell’atto di chinarsi per danneggiare i veicoli.

M.B.