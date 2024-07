Sound Sisto Live. Il mercatino si sposta per due giovedì

Anche quest’anno la Giunta comunale opta per lo spostamento temporaneo del mercato di San Sisto, che tradizionalmente si svolge il giovedì in piazza Martinelli, per le giornate del 15 e 22 agosto. Questo per consentire lo svolgimento della manifestazione “Sound Sisto Live 2024”. Il mercato, nelle due giornate indicate, verrà trasferito e si svolgerà nel piazzale adiacente piazza Martinelli, come accaduto nelle precedenti edizioni. Il Comune ha concesso a titolo gratuito agli organizzatori le strutture per svolgere l’evento musicale.