FOLIGNO I Musei di Foligno al centro dell’iniziativa ‘La Sottile linea d’Umbria’, che metterà oggi in collegamento due musei umbri: Palazzo Trinci a Foligno e Palazzo Eroli a Narni, attraverso performance artistiche simultanee. “La Sottile linea d’Umbria“ è promossa dai Musei Nazionali di Perugia - Direzione Regionali Musei Umbria in collaborazione con la Regione, che ha installato interventi di arte contemporanea in 14 musei nazionali dell’Umbria caratterizzati da collezioni archeologiche e/o antiche, dando la possibilità di visita con un solo biglietto per circa quattro mesi. All’interno della ‘Sottile Linea d’Umbria’ ci sono anche i 10 musei civici del progetto regionale MuseiOn che dal 20 luglio al 5 ottobre saranno animati da collettivi d’artista umbri grazie a performance e produzioni di opere sul posto. MuseiOn è un progetto della Regione Umbria, realizzato con fondi del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2022 che ha come finalità quella di incoraggiare i musei civici a utilizzare la tecnologia per offrire ai visitatori contenuti migliorati, adatti alle esigenze di pubblici diversi. I 10 musei che fanno parte del progetto MuseiOn sperimenteranno le potenzialità delle loro attrezzature e si cimenteranno in un dialogo a distanza con l’aiuto dei Collettivi artistici BecomingX e Trascendanza. ‘