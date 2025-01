Sostenibilità ambientale. Tsa rilancia per il Giubileo

MAGIONE – Tsa Trasimeno servizi ambientali, con la presenza nel volume Giubileo 2025 Storie, cammini, bellezze e speranze de Le Guide di Repubblica, promuove la conoscenza delle terre del Trasimeno ai milioni di pellegrini attesi e comunica l’avvio del processo di redazione, su base volontaria, del bilancio di sostenibilità secondo quanto richiesto dai nuovi standard europei di reporting Esrs. "La sostenibilità per la nostra azienda è un obiettivo irrinunciabile. Sostenibilità ambientale, certamente, è insito nell’azienda stessa. Ma anche sostenibilità economica. Perché il servizio che ogni giorno offriamo alle nostre comunità deve rispondere alle esigenze delle famiglie, con le quali vogliamo collaborare per migliorare l’ambiente e la qualità della vita, esaltando quelle eccellenze dei territori che i tanti pellegrini potranno scoprire in occasione del Giubileo". Così il consigliere delegato di Tsa, Alessio Lutazi.