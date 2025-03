"Sosteniamo il turismo". Altre quindici aziende entrano nel Consorzio Gau

Importante svolta nel mondo del turismo eugubino. Giovedì sera, al Park Hotel ai Cappuccini, il Consorzio Gau – Gubbio Alta Umbria, fondato ad ottobre 2024, ha infatti accolto al proprio interno 15 aziende eugubine facenti parte del mondo dell’ospitalità e dei servizi turistici. Il profilo dei consorziati è composto da tutti e sette gli albergatori della città, i quali dopo molti anni si ritrovano ad operare congiuntamente, insieme ai più noti ristoratori ed erogatori di servizi della stessa. Nato dall’idea di quattro imprenditori eugubini, Carmela Colaiacovo, Gloria Margaret Pierini, Veronica Ramacci e Marco Ragnacci, il consorzio vuole essere uno strumento operativo per il coordinamento di iniziative e allo stesso tempo erogatore di servizi ad appannaggio dei consorziati, che rappresentano realtà che operano in vari ambiti, tutti con interessi e che rientrano anche nel grande mondo del turismo. Non manca ovviamente l’entusiasmo da parte della presidente del Consorzio Gloria Margaret Pierini, che in passato aveva già toccato ampiamente con mano questo tipo di associazionismo: "Quello che si è formato oggi è un gruppo eterogeneo di persone che ha sposato questa mission e ha compreso come il nostro territorio necessitasse di un tavolo di lavoro congiunto per far crescere il settore turistico e l’immagine della città di Gubbio. Dopo 10 anni di associazionismo con Host – prosegue – abbiamo compreso come i tempi fossero maturi per affrontare una sfida così impegnativa come la Società Consortile richiederà ad ognuno di noi. Insieme agli altri soci fondatori, siamo orgogliosi del risultato oggi ottenuto e ringraziamo tutti i nuovi consorziati che hanno creduto sin da subito in questo nuovo progetto".

Queste le aziende che hanno aderito al Consorzio: Park Hotel ai Cappuccini, Hotel San Marco, Hotel Gattapone, Hotel Catignano, Hub Hotel, Hotel San Francesco e il Lupo, Hotel Porta Marmorea, Taverna del Lupo, Osteria Cernicchi, Officina dei Sapori, Locanda del Duca, Osteria dei Re, Don Navarro, Dulcis in Fundo, Martinelli, Associazione La Medusa. La prima iniziativa del Consorzio Gau è già in calendario da tempo: è la manifestazione ciclistica "Granfondo del Montefeltro: Gubbio - Acqualagna - Gubbio" che si terrà il 12 ottobre 2025.

Federico Minelli