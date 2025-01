Sostegni alle famiglie fragili: un fondo unisce Comune e Diocesi

GUBBIO – Una giornata storica quella di ieri, in cui il sindaco Vittorio Fiorucci e il vescovo Luciano Paolucci Bedini hanno firmato la convenzione che fino al termine del 2027 lega il Comune di Gubbio e la Diocesi per la realizzazione condivisa e integrata di azioni, servizi e interventi a favore di cittadini e di famiglie che si trovano in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale, di emarginazione, di assenza di alloggio.

È stato istituito un fondo comune che conterà su una dotazione annuale di 100mila euro, di cui 50mila messi a disposizione dalla Diocesi e 50mila dal Comune e sarà impiegato secondo le modalità stabilite da un tavolo di coordinamento; la gestione del fondo è in capo alla Diocesi attraverso la Caritas Diocesana.

Sono quattro, scendendo nel particolare, le azioni finanziate dal fondo comune. La prima è il sostegno economico alla popolazione, sostegni relativi a situazioni di emergenza abitativa, diritto di cittadinanza e altre iniziative congiunte; tutte le informazioni per chi può accedere ai servizi sul sito del Comune di Gubbio.