Sosta e parcheggi. Il Pd critica il bando comunale

TODI - Il Comune ha emanato un bando di manifestazione di interesse per la gestione della sosta e dei parcheggi cittadini, sia delle cosiddette "strisce blu" sia del parcheggio di struttura di Porta Orvietana. A criticare l’esternalizzazione del servizio, dopo la gestione nelle mani del Comune dell’ultimo quadriennio, è il Pd che intende presentare apposito atto in Consiglio comunale: "quanti operatori economici qualificati – dicono - potranno partecipare ad una procedura negoziata per aggiudicarsi il servizio in questione vista l’ampiezza dell’oggetto (va garantita anche la navetta a chiamata in caso di mal funzionamento dell’ascensore di Porta Orvietana) e la durata dell’affidamento (appena un anno), durata che non permette di programmare gli investimenti di cui avrebbe bisogno il comparto della sosta nella città"? Il partito all’opposizione si chiede perché non si sia pensato di approntare una gara di durata pluriennale oppure dare via ad un project financing in grado di attirare operatori qualificati nel campo della sosta in grado di cambiare il volto della gestione dei parcheggi cittadini. "I requisiti economico-professionali previsti nel bando emanato dal Comune – aggiungono - rendono possibile praticamente la partecipazione di chiunque". Ma c’è di più. Nel bando di manifestazione di interesse non è stato previsto un apposito capitolo dedicato alla digitalizzazione della sosta e all’innovazione digitale dei parcheggi: "Ancora nel 2024 – concludono - una città che ambisce ad essere realtà turistica di eccellenza, si presenta ai visitatori con sette parcometri vetusti che non accettano alcun pagamento al di fuori del contante e con un’app di pagamento – l’unica attivata – non funzionante".

s.f.