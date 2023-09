"Sos minibus e parcheggi. Troppi disagi"

TODI - Sul centro storico occorre aprire un confronto serio. Lo chiedono le forze di minoranza, da "Sinistra per Todi" a Todi Civica. Le difficoltà che trovano i residenti per il posteggio dell’auto, le disposizioni sull’accesso dei mezzi superiori a 35 quintali ma, soprattutto, la proroga dell’ordinanza che sposta il capolinea dei minibus ai giardini Oberdan, costringendo i mezzi a una disagevole e pericolosa manovra, sono gli elementi su cui l’opposizione vuole aprire subito una discussione. "Il comune si è interessato al problema del transito dei mezzi pesanti su Via Ciuffelli e Via Mazzini solamente a conclusione dei lavori – afferma il consigliere Andrea Caprini – è impensabile che solo a fine maggio venga fuori che la nuova pavimentazione sia idonea ad un traffico veicolare con massa non superiore a 3,5 tonnellate. Ennesima prova di sciatteria e superficialità".

Intanto è ancora vigente l’ordinanza che vieta il doppio senso in via Ciuffelli, con gli autisti dei mezzi pubblici costretti alla discussa manovra all’altezza dei giardini. "Nel mese di agosto – afferma il consigliere Floriano Pizzichini (foto) - il gruppo consiliare di Todi Civica ha depositato una mozione in Consiglio per chiedere l’istituzione di una commissione permanente che, coinvolgendo rappresentanti dei residenti, associazioni, comitati e commercianti, aprisse un dialogo sistematico con l’amministrazione comunale. In attesa che il Consiglio discuta la nostra richiesta facciamo un appello a tutte le forze politiche di opposizione affinché si organizzi un incontro pubblico che faccia percepire l’urgenza delle questioni poste".

Susi Felceti