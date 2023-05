Sorpreso dai carabinieri con la droga Ventunenne arrestato a Collescipoli

TERNI - Durante un servizio mirato alla prevenzione ed alla repressione dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Sezione operativa, coordinati dal Capitano Francesco Caccetta, hanno arrestato domenica a Collescipoli un giovane di origini magrebine di 21 anni. L’accusa per lui è spaccio di sostanze stupefacenti: i militari, infatti, lo hanno colto in flagranza nell’atto di cedere una dose di cocaina a una donna. Grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, i carabinieri sono riusciti a scovare il nascondiglio utilizzato dal 21enne: una casa abbandonata nella zona non lontana dal centro di Collescipoli

dove era stata segnalata una preoccupante frequentazione di giovani. L’uomo è stato giudicato per direttissima: l’arresto è

stato convalidato con l’obbligo di firma per il giovane presso un comando dell’Arma.