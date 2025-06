Sorpresi con la cocaina e arrestati

Nel pomeriggio di sabato scorso, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto, per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, due pregiudicati romani, rispettivamente di 47 e 46 anni. Nel corso di un servizio di pattuglia, i due sono stati fermati a bordo di un’utilitaria a noleggio in via del Rivo e sottoposti a controllo: il loro atteggiamento nervoso ed insofferente è apparso immediatamente sospetto agli operanti che, anche alla luce dei numerosi precedenti di cui i due risultano gravati, hanno approfondito le verifiche, eseguendo un’accurata perquisizione personale e veicolare. A seguito dell’attività sono stati rinvenuti, nascosti in una tasca dei pantaloni del 47enne, 31 involucri di cocaina del peso complessivo di 23 grammi mentre il 46enne è stato trovato in possesso di 350 euro in banconote di piccolo taglio e di un telefono cellulare, utilizzato per contattare gli acquirenti. Per entrambi è così scattato l’arresto in flagranza e il trattenimento in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida mentre droga, telefono e denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro. Il 46enne, risultato privo di regolare documento di guida, con recidiva nel biennio, è stato denunciato anche per guida senza patente. Nella tarda mattinata di lunedì si è svolto il rito per direttissima, all’esito del quale il giudice, nel convalidare gli arresti, ha disposto nei loro confronti l’obbligo di dimora nella Capitale. Per entrambi sono state infine avviate le procedure per l’emissione, da parte del Questore, della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Terni.