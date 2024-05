Sorpresi a rubare rame dalle grondaie

Rubano le grondaie in rame da un’abitazione, si danno alla fuga, ma la Polizia li acciuffa. I fatti si sono verificati nella giornata di mercoledì e a segnalare il furto nell’appartamento è stato il proprietario. Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha rintracciato e denunciato due persone. La vittima del furto ha notato due uomini, che una volta identificati sono risultati avere 48 e 23 anni ed entrambi gravati da precedenti penali, mentre stavano asportando alcuni metri di una grondaia in rame. I due si sono accorti di essere stati “beccati“ e, nel modo più veloce possibile, si sono dati alla fuga a bordo di un’auto, con la refurtiva. I poliziotti, giunti sul posto, hanno interrogato i testimoni ed hanno acquisito le descrizioni dei due soggetti, riuscendo in poco tempo a risalire all’identità e all’indirizzo dei ladri che sono stati raggiunti ciascuno nella propria abitazione. Accompagnati in Questura per tutti gli accertamenti di rito, i due soggetti sono stati riconosciuti dalla vittima come gli autori del furto. Gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione domiciliare dei due, attività che ha dato esito negativo. Il controllo è stato quindi esteso alle adiacenze dell’abitazione dove i poliziotti hanno rinvenuto, nascosta dalla vegetazione, la grondaia asportata poco prima. I due uomini sono stati denunciati per il reato di furto aggravato in concorso.