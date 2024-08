Sorprende il ladro in casa. Poi lo insegue “in diretta“ con la centrale di polizia

Lo ha inseguito in diretta telefonica con la centrale operativa della questura. E, in questo modo, è riuscito far arrestare l’uomo che aveva sorpreso a casa sua, dove, verrà verificato successivamente, si era introdotto per rubare. Il fatto è avvenuto in un’abitazione di via Settevalli dove era stato segnalato un furto. In particolare, gli uomini della squadra volante hanno accertato che una persona, introdottasi illecitamente in un appartamento, era stata sorpresa dal proprietario. il ladro era fuggito. Il padrone di casa, di conseguenza, si era messo all’inseguimento del sospetto e contestualmente aveva allertato la polizia con la cui centrale operativa è rimasto in costante contatto telefonico dando le giuste indicazioni sullo spostamento del fuggitivo. Una volta sul posto, gli agenti della squadra volante sono riusciti ad intercettare il ladro. L’uomo, di origini romene di 32 anni, è stato trovato in possesso di un paio di forbici da elettricista, una pinza e delle monete, in euro e in lire, contenute in un portafogli risultato essere stato sottratto poco prima dall’abitazione.

L’accertamento condotto ha permesso di appurare anche come l’uomo fosse gravato da numerosi precedenti specifici di polizia, e in particolare per furto in abitazione, furto aggravato e ricettazione. Terminate tutte le formalità di rito e con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Perugia, gli agenti della aquadra volante hanno tratto in arresto il soggetto per furto in abitazione e lo hanno denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere. L’allerta furti continua a essere alta, tanto più nel periodo estivo con abitazioni che rimangono vuote per le ferie o con le finestre lasciate aperte a causa del caldo.

elleffe