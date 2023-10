Soprano e pianoforte a Palazzo Gallenga con Omaggio all’Umbria

Il “Progetto Omaggio all’Umbria“, festival ideato e diretto da Laura Musella torna a Perugia con il concerto in programma oggi alle 18 nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri. Protagonisti saranno il soprano Anna Rita Masciotti (nella foto) e il pianista Stefano Ragni che accompagnerà la cantante al pianoforte e illustrerà le musiche che verranno eseguite, di Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini e Giacomo Puccini. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Anna Rita Masciotti è un giovane talento in ascesa nel panorama della lirica, secondo la formula di Omaggio all’Umbria che valorizza le nuove generazione insieme alle grandi star della musica. Masciotti si è diplomata nella classe di canto lirico al Conservatorio Morlacchi di Perugia, ha poi seguito corsi di perfezionamento e anche di formazione per l’insegnamento della musica ad Assisi e a Foligno. Come solista ha preso parte più volte alla stagione del Lirico Sperimentale “Belli“ di di Spoleto e a molte formazioni corali nei teatri di tutta Italia.