Sopralluogo al Turreno: "Siamo nei tempi"

L’assessore ai lavori pubblici del Comune, Francesco Zuccherini, ha effettuato un sopralluogo presso l’ex Cinema Teatro Turreno, insieme ai tecnici comunali e ai referenti dell’impresa che ha in appalto i lavori, per monitorare lo stato d’avanzamento delle attività previste.

"Gli interventi stanno rispettando la programmazione e avanzano spediti – informa l’assessore –. Sono in corso le demolizioni nella parte centrale del Turreno e il consolidamento della struttura. Proseguono, inoltre, gli interventi sulla Turrenetta e sul nuovo ingresso al foyer, che avverrà da via Bartolo. Proprio la ex Turrenetta alla fine di questo primo stralcio dei lavori sarà completamente riaperta al pubblico. È un lavoro molto importante e impattante per il nostro centro storico che, grazie alle accortezze richieste alla ditta e alla sua disponibilità, sta proseguendo celermente e con grande attenzione al luogo strategico nel quale si trova. La cittadinanza – conclude Zuccherini – sarà periodicamente aggiornata sulla prosecuzione dei lavori.