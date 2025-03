Solidarietà Quando l’arte genera risorse “Fin dall’asilo teatro insieme“ fa del bene

Un impegno che dura da oltre vent’anni e che continua a crescere. Al Castellaro di Perugia, la compagnia teatrale ‘Fin dall’asilo teatro insieme’, attiva dal 2002 e presieduta da Bruna Lepri, ha consegnato ad alcune realtà sociali del territorio le donazioni raccolte grazie agli spettacoli realizzati nel corso dell’ultimo anno. Alla cerimonia erano presenti le associazioni beneficiarie, che hanno così potuto raccontare e rendere note le attività che svolgono, gli attiri, e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile quest’iniziativa di solidarietà, a partire dalla famiglia Caporali che da sempre sostiene la compagnia.

L’associazione unisce la passione per il teatro al sostegno di realtà del terzo settore. La sua compagnia teatrale è composta da oltre quaranta elementi tra attori, cantanti e ballerini, tutti volontari e con un’età che va dai 16 ai 73 anni, e, grazie appunto alla generosità della famiglia Caporali, porta in scena ogni anno musical di successo tratti dal repertorio italiano e internazionale. A ritirare le donazioni sono stati la presidente Francesca Bondì della Comunità Capodarco, il consigliere Gian Marco Tomassini della onlus No al Melanoma; il presidente Giuseppe Caforio dell’Aucc; il presidente Antonello Palmerini della Pro Ponte, il presidente don Francesco Verzini degli Amici del Malawi; la presidente Laura Malizia degli Amici di Simone.

Tra tutti gli interventi, il presidente di Aucc Giuseppe Caforio, esprimendo gratitudine per la donazione ricevuta, ha ricordato che "quest’anno, l’Associazione umbra per la lotta contro il cancro celebra i suoi 40 anni al servizio del paziente oncologico e della comunità regionale e questi eventi di beneficenza sono nuova linfa".