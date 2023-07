SOLD OU A MARSCIANO

E’ già sold out da giorni l’unica data umbra del tour estivo di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, nell’ambito di “Musica per i borghi“: si esibiranno sabato 29 luglio allo stadio Checcarini di Marsciano con i grandi successi del loro repertorio. Ma il festival di Musica per i borghi, organizzato con il sostegno della Fondazione Perugia, proporrà altri appuntamenti, ritrovando la formula originaria itinerante tra i paesi del comprensorio. Si parte giovedì 20 alle 21.30, a Morcella con il concerto di Fuperi, band composta da Michele Fumanti, Francesco Ricci e Andrea Pecci che propone musica swing e pop.