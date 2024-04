Sogepu, bilancio approvato. Il fatturato è in aumento

CITTÀ DI CASTELLO – L’assemblea dei soci di Sogepu ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2023: si chiude l’esercizio finanziario con un fatturato in aumento di circa 1 milione e mezzo di euro e un utile pari a 148mila 422 euro. Il fatturato complessivo è di 22 milioni 313mila euro, in aumento di 1 milione 457mila rispetto al 2022 (più 7 per cento), e con un utile di oltre 148 mila euro.

"Nel corso della riunione i sindaci e gli amministratori dei comuni dell’Altotevere hanno preso atto dei positivi risultati gestionali dell’azienda e hanno sottolineato l’apprezzamento per l’operato del nuovo consiglio di amministrazione", si legge in una nota diramata dalla società. Nel ringraziare i rappresentanti istituzionali presenti per la vicinanza e il sostegno, il presidente Vittorio Betti ha espresso insieme ai consiglieri Marta Minciotti e Nicola Falcini "la soddisfazione per gli obiettivi raggiunti nel primo anno alla guida della società. Il consiglio di amministrazione di Sogepu continuerà a lavorare per ottimizzare la funzionalità dei servizi e migliorare ulteriormente l’efficacia della gestione dei rifiuti, nel contesto di un impegno rivolto alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio professionale e umano rappresentato dal personale dipendente dell’azienda", ha aggiunto il presidente in un comunicato ufficiale.